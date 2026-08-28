Gobierno de la Capital lleva jornada de Bienestar Animal a la colonia Retornos

Más de 110 perros y gatos recibieron vacunas antirrábicas y desparasitaciones; estas jornadas continuarán en distintos puntos de San Luis Capital para fortalecer el cuidado de los animales y la salud pública.

El Gobierno de la Capital llevó a la colonia Retornos una jornada de Bienestar Animal para acercar servicios de atención y cuidado a perros y gatos, con acciones que contribuyen tanto a su salud como a la prevención de enfermedades que pueden representar un riesgo para la población.

A través del área de Bienestar Animal, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se atendió a más de 110 perros y gatos, a quienes se aplicaron 58 vacunas antirrábicas y 58 desparasitaciones.

Durante la jornada, personal especializado recordó a las familias la importancia de mantener al día la vacunación y desparasitación de sus animales de compañía, ya que estas acciones contribuyen a prevenir enfermedades y favorecen condiciones de mayor bienestar tanto para los animales como para quienes conviven con ellos.

El Gobierno de la Capital reconoció la participación de las familias de la colonia Retornos, quienes acudieron a recibir estos servicios y aprovecharon la jornada para fortalecer el cuidado de sus animales de compañía. Estas acciones continuarán en otros puntos de San Luis Capital para ampliar la cobertura de atención de Bienestar Animal.

Para conocer las actividades y servicios del área de Bienestar Animal, la ciudadanía puede consultar su página oficial de Facebook: [https://www.facebook.com/BienestarAnimalSLP](https://www.facebook.com/BienestarAnimalSLP

). Además, puede comunicarse al teléfono 4448-240071.