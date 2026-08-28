Enrique Galindo comparte modelo de participación ciudadana de San Luis Capital en Congreso Nacional de Innovación

En NovaGob México, el Congreso Nacional de Innovación Pública, el Alcalde expuso las estrategias de San Luis Capital para colocar a la ciudadanía en el centro de las decisiones públicas, como la elección democrática de 258 juntas de participación ciudadana y la integración de 855 comités ciudadanos de seguridad.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos compartió el modelo de participación ciudadana de San Luis Capital durante el Congreso Nacional de Innovación Pública NovaGob México, donde destacó las estrategias implementadas por el Gobierno de la Capital para colocar a la ciudadanía en el centro de las decisiones de política pública. Durante su intervención, explicó cómo estos mecanismos se han incorporado a temas como presupuesto participativo, obra pública y seguridad.

En el panel “Casos de éxito de participación ciudadana con innovación”, Enrique Galindo participó junto a Verónica Delgadillo, Presidenta Municipal de Guadalajara; Juan José Frangie, Presidente Municipal de Zapopan; y Pedro del Cura, Comisionado para Ciudades Educadoras del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, España. El encuentro fue moderado por Cynthia Cantero, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco.

Galindo Ceballos explicó que, desde hace cinco años, San Luis Capital modificó el esquema tradicional de integración de las juntas de participación ciudadana para que sus representantes fueran electos mediante voto directo, en un proceso organizado por el Consejo Estatal Electoral. El modelo permitió elegir democráticamente a representantes de 258 secciones, con la participación de más de 80 mil ciudadanos, quienes también intervienen en la definición del presupuesto participativo y en la supervisión de acciones de gobierno.

El Alcalde señaló que este modelo de participación también se extendió a la seguridad pública mediante 855 comités ciudadanos, que comparten información a través de una plataforma digital y contribuyen a generar inteligencia social para la prevención del delito. Destacó que esta estrategia ha acompañado la reducción de casi 10 puntos en la percepción de inseguridad registrada por el INEGI durante los últimos tres años, particularmente en los últimos tres trimestres, además de la participación ciudadana en la auditoría social de más de 300 obras públicas ejecutadas por el Gobierno de la Capital.

El Congreso Nacional de Innovación Pública NovaGob México reúne a líderes gubernamentales, academia, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado para compartir ideas, herramientas y experiencias que están redefiniendo la innovación pública en México y América Latina. A través de conferencias magistrales, paneles, talleres especializados, DemoLab y los Premios NovaGob, el encuentro promueve el intercambio de conocimiento y la difusión de experiencias que generan valor público y contribuyen a mejorar la vida de las personas.