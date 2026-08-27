SOLEDAD MANTIENE BOLSA DE EMPLEO PERMANENTE PARA ACERCAR OPORTUNIDADES A LA POBLACIÓN

• La Dirección de Desarrollo Económico Municipal ofrece orientación y vinculación gratuita con empresas para jóvenes, profesionistas y personas con experiencia.

Para acercar oportunidades de empleo a las familias y facilitar que jóvenes, personas con experiencia y profesionistas encuentren opciones laborales acordes con su perfil, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez a través de la Dirección de Desarrollo Económico Municipal ofrece una Bolsa de Trabajo permanente y gratuita, con vinculación directa con empresas y orientación para los buscadores de empleo, siguiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El titular de la dependencia, Héctor Xavier Andrade Ovalle, destacó que las opciones están dirigidas a distintos perfiles y abarcan desde puestos operativos hasta vacantes especializadas, además de oportunidades para jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral. “Tenemos una bolsa de trabajo constante, buscamos que las empresas encuentren en Soledad el talento que necesitan y que las personas tengan oportunidades laborales cerca de sus hogares”, señaló.

Esta estrategia se fortalece con el acercamiento permanente del Gobierno Municipal con el sector empresarial, lo que permite ampliar las opciones disponibles y conocer las necesidades de contratación de las compañías; actualmente, por ejemplo, se proyecta la llegada de una nueva empresa al Parque Industrial El Nogal que contempla la contratación de jóvenes, mientras que la expansión de tiendas 3B representa la apertura de nuevas vacantes en distintas zonas del municipio.

Las personas interesadas pueden acudir de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, a la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, ubicada en la nueva Unidad Administrativa Municipal, sobre avenida San Pedro, en el fraccionamiento Valle de San Isidro. Con este servicio, el Gobierno Municipal escucha, atiende y acerca oportunidades a la población, como parte del cambio que transforma y que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.