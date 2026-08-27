Adultos mayores de La Pila se sumarán a “Almas en Libertad” del DIF Municipal

“Merecen ser cuidados, escuchados, acompañados y consentidos para disfrutar esta etapa de la vida”: Estela Arriaga, Presidenta DIF San Luis Capital

Más de 100 Personas Adultas Mayores integrantes de los grupos de autocuidado de La Pila, Cerritos, Terrero y Arroyos celebraron su día

SLP.- En un ambiente de alegría, convivencia y reconocimiento, el DIF Municipal de San Luis Capital celebró a cerca de 100 personas adultas mayores de la Delegación de La Pila, Cerritos, Terrero y Arroyos, como parte de las actividades de Agosto, Mes de las Personas Adultas Mayores.

Durante el festejo, que incluyó un desayuno y la tradicional coronación de las representantes de cada grupo, la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, anunció que las personas adultas mayores de La Pila serán incorporadas al programa “Almas en Libertad”, iniciativa del DIF de la Capital que brinda a este sector la oportunidad de disfrutar experiencias de convivencia y recreación, por lo que próximamente recibirán las indicaciones y el acompañamiento necesarios para participar.

“Merecen ser cuidados, escuchados, acompañados y consentidos. Merecen espacios para convivir, para reír, para bailar, para aprender cosas nuevas y, simplemente, para disfrutar esta etapa de la vida”, expresó Estela Arriaga, al destacar que desde el DIF Municipal se trabaja para que las personas adultas mayores cuenten con más oportunidades de participación y bienestar.

La celebración también fue ocasión para reconocer las historias, esfuerzo y aportaciones de quienes durante años han contribuido a sus familias y comunidades. En este sentido, la presidenta del DIF Municipal resaltó que construir un San Luis amable significa también reconocer, escuchar y acompañar a quienes han dado tanto a la ciudad.

También reconoció el respaldo del alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien impulsa desde el Ayuntamiento de San Luis Capital, acciones para que las personas adultas mayores tengan mayores oportunidades de convivir, participar y vivir con bienestar.

Como parte del festejo, fueron coronadas Gloria Meléndez Colín, representante de Cerritos; María Juana Castillo Rocha, de Terrero; Gonzala Rodríguez, de Arroyos, y María Trinidad Rosas, representante de La Pila, elegidas por mayoría de votos dentro de sus respectivos grupos.

Con estas actividades, el DIF Municipal mantiene la celebración de Agosto, Mes de las Personas Adultas Mayores, acercando espacios de convivencia y reconocimiento a las distintas comunidades de San Luis Capital y refrendando que las personas adultas mayores son parte fundamental de la memoria, la fortaleza y el corazón de una ciudad amable.

Merecen ser cuidados, escuchados, acompañados y consentidos para disfrutar esta etapa de la vida”: Estela Arriaga, Presidenta DIF San Luis Capital

Más de 100 Personas Adultas Mayores integrantes de los grupos de autocuidado de La Pila, Cerritos, Terrero y Arroyos celebraron su día

SLP.- En un ambiente de alegría, convivencia y reconocimiento, el DIF Municipal de San Luis Capital celebró a cerca de 100 personas adultas mayores de la Delegación de La Pila, Cerritos, Terrero y Arroyos, como parte de las actividades de Agosto, Mes de las Personas Adultas Mayores.

Durante el festejo, que incluyó un desayuno y la tradicional coronación de las representantes de cada grupo, la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, anunció que las personas adultas mayores de La Pila serán incorporadas al programa “Almas en Libertad”, iniciativa del DIF de la Capital que brinda a este sector la oportunidad de disfrutar experiencias de convivencia y recreación, por lo que próximamente recibirán las indicaciones y el acompañamiento necesarios para participar.

“Merecen ser cuidados, escuchados, acompañados y consentidos. Merecen espacios para convivir, para reír, para bailar, para aprender cosas nuevas y, simplemente, para disfrutar esta etapa de la vida”, expresó Estela Arriaga, al destacar que desde el DIF Municipal se trabaja para que las personas adultas mayores cuenten con más oportunidades de participación y bienestar.

La celebración también fue ocasión para reconocer las historias, esfuerzo y aportaciones de quienes durante años han contribuido a sus familias y comunidades. En este sentido, la presidenta del DIF Municipal resaltó que construir un San Luis amable significa también reconocer, escuchar y acompañar a quienes han dado tanto a la ciudad.

También reconoció el respaldo del alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien impulsa desde el Ayuntamiento de San Luis Capital, acciones para que las personas adultas mayores tengan mayores oportunidades de convivir, participar y vivir con bienestar.

Como parte del festejo, fueron coronadas Gloria Meléndez Colín, representante de Cerritos; María Juana Castillo Rocha, de Terrero; Gonzala Rodríguez, de Arroyos, y María Trinidad Rosas, representante de La Pila, elegidas por mayoría de votos dentro de sus respectivos grupos.

Con estas actividades, el DIF Municipal mantiene la celebración de Agosto, Mes de las Personas Adultas Mayores, acercando espacios de convivencia y reconocimiento a las distintas comunidades de San Luis Capital y refrendando que las personas adultas mayores son parte fundamental de la memoria, la fortaleza y el corazón de una ciudad amable.