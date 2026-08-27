Bordados tenek y nahuas, llenos de misticismo, identidad y simbología.

Toño Martínez

Formas, colores, el arte de los bordados tenek y nahuas no son solo un atractivo visual y una expresión artesanal; son figuras que encierran un profundo misticismo y mensajes de la cosmovisión de ambas culturas.

Cada figura, cada color, cada greca es un lenguaje que nos habla de la historia, identidad, creencias, concepciones de la vida de los pueblos originarios que están allá en las comunidades y que no podemos permitir que se invisibilicen por las transformaciones de la sociedad.

En este esfuerzo, la tarde – noche del jueves 21 de Agosto la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado y el Centro Cultural de la Huasteca Potosina presentaron la Guía de buenas prácticas para la recuperación y protección de saberes de origen Textil del pueblo nahua, elaborada tras meses de investigación en comunidades de la Huasteca Potosina donde conocieron y convivieron con las y los tejedores, en talleres donde desde niñas comienzan en el aprendizaje de técnicas.

La doctora Claudia Rocha Valverde y la Lic. Andrea Hernández brindaron una clara explicacion sobre el contenido de la guía, y las vivencias en la exploración; la presentación estuvo a cargo de la profesora e impulsora cultural Patricia Lobaton Palacios y la Lic. Irma Suárez Rodríguez intervino como moderadora.

Significados del queechquémetl, el Árbol de la Vida, la Estrella de Cuatro u ocho puntos, animales, serpiente… fueron explicados a los asistentes a la presentación y están contenidos en la guía con mayor contenido.

Precisamente la mesa de la presentación estaba cubierta con un precioso mantel de bordado con grecas nahua, que es aplicado sobre diversos artículos y en prendas de vestir.

El bordado tenek está inspirado en el cosmos, el contexto del entorno natural, los puntos cardinales, el agua, el árbol, el universo propio de la cultura y asomarse nos hace comprender mejor y nutrirse de ese mundo espiritual único de los nahuas y tének