SOLEDAD DA UN PASO HISTÓRICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA: ARRANCA EQUIPAMIENTO DE POZO

– Con una inversión de 13.6 millones de pesos, el edil comenzó los trabajos de infraestructura urbana y eléctrica, etapa final para poner en operación el pozo que abastecerá a 30 mil viviendas de la zona centro.

En un paso histórico para garantizar el servicio de agua potable, Juan Manuel Navarro Muñiz, Presidente Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, inició la segunda etapa de la obra de equipamiento del pozo profundo «Buenaventura» con una inversión superior a 13.6 millones de pesos, un proyecto único que permitirá abastecer del vital líquido a miles de familias de la cabecera municipal y colonias cercanas, después de décadas de carencias provocadas por el deterioro de la red hidráulica existente y las fallas constantes por el organismo intermunicipal INTERAPAS.

El Alcalde destacó que, aunque Soledad sí cuenta con agua en su territorio, la infraestructura hidráulica heredada se encuentra colapsada, obsoleta y sin mantenimiento, lo que ha impedido que el recurso llegue de manera regular a los hogares. Indicó que en la zona centro existen viviendas que llevan más de 20 años sin recibir agua en la red, obligando a las familias a comprar pipas para cubrir sus necesidades básicas, una situación que calificó como indigna e inaceptable, por lo que este comienzo de obra es reflejo del cambio que se vive y que transforma la vida de la gente.

Hace unos meses, el Ayuntamiento inició la perforación del Pozo Buenaventura, el cual ya está concluido y cuenta con un aforo de 45 litros por segundo, suficiente para transformar el abasto en la Cabecera municipal, por lo que esta nueva etapa de equipamiento consta de la construcción de la barda perimetral y caseta de vigilancia, caseta de control, cuarto de cloración, columna de agua con tubería metálica de 8 pulgadas, instalación de electrobomba sumergible, tren de descarga y la mufa de conexión en media tensión, elementos indispensables para garantizar una operación segura y eficiente.

Una vez finalizada esta fase, el proyecto avanzará a la etapa definitiva: la conexión del pozo a la red hidráulica, lo que permitirá que el agua llegue directamente a los hogares de la cabecera municipal.

El Alcalde afirmó que esta obra representa un logro histórico en materia hídrica y un paso firme en la ruta de desincorporación del INTERAPAS, con el objetivo de que el municipio garantice por sí mismo los servicios básicos que la población merece: “Estamos respondiendo a una demanda que se dejó sin atender durante décadas. Hoy demostramos que Soledad avanza y que las soluciones llegan cuando se trabaja con responsabilidad y cercanía a la gente”, expresó.

Navarro Muñiz reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura hidráulica y de asegurar un servicio digno, constante y suficiente para todas las familias soledenses, generando cambios sin precedentes para su bienestar.