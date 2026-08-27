GOBIERNO DE SOLEDAD GARANTIZA ATENCIÓN DE CALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA ANTE INCREMENTO DE TRÁMITES POR REGRESO A CLASES

– Las ocho Oficialías del municipio refuerzan el acompañamiento cercano y eficiente para atender la alta demanda de certificación de actas y registros de menores en este periodo vacacional.

Con el objetivo de garantizar la certeza jurídica y el derecho fundamental a la identidad de las familias soledenses, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, mantiene una atención sensible, cercana y de calidad en sus ocho Oficialías del Registro Civil, ante el notable incremento en la demanda de trámites previo al inicio del ciclo escolar.

Durante esta temporada del año, la certificación de actas de nacimiento se consolida como el trámite con mayor afluencia en las diferentes sedes del municipio, ya que de acuerdo las oficialías, la expedición de actas certificadas registra un aumento de entre el 60 y 70 por ciento durante el periodo vacacional, motivado principalmente por los requisitos de inscripción y reinscripción para el regreso a clases.

Asimismo, la titular de la Primera Oficialía, Juana María Morquecho Medina, informó que de mayo a agosto se ha registrado una marcada presencia de parejas que acuden a realizar el registro de nacimiento de sus hijas e hijos, posicionándose como uno de los procedimientos de mayor movimiento en esta época.

Adicionalmente, las dependencias municipales continúan brindando apoyo en procedimientos especializados, como el entroncamiento de apellidos, solicitado comúnmente para trámites legales y sucesorios ante notarías, para los cuales se facilita la localización de actas correspondientes a padres, abuelitos e incluso documentos del siglo pasado resguardados en el archivo histórico municipal.

Derivado de la visión de cercanía del Gobierno Municipal, la ciudadanía cuenta con el respaldo de las ocho Oficialías del Registro Civil distribuidas estratégicamente en Cabecera Municipal, Praderas del Maurel, La Constancia, 21 de Marzo, San Antonio, Quintas de la Hacienda, San Felipe y Santo Tomás.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reitera que el cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz se refleja en instituciones eficientes y humanas que velan por el desarrollo, la identidad y la tranquilidad de todas las familias soledenses.