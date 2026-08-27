SAN LUIS POTOSÍ RECIBIRÁ A LA GRAN FAMILIA CHARRA DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

* Del 8 de octubre al 1 de noviembre, la Arena Potosí será sede del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026, con más de 200 escuadrones y 160 equipos de escaramuzas.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí volverá a convertirse en la capital nacional de la charrería con el LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026, que se realizará del 8 de octubre al 1 de noviembre en la monumental Arena Potosí, reuniendo a la gran familia charra de México y Estados Unidos.

La máxima fiesta del deporte nacional llevará este año el nombre del ex campeón nacional Andrés “Nito” Aceves y ofrecerá jornadas llenas de tradición, destreza y emoción Sin Límites, con la participación de más de 200 escuadrones charros procedentes de todos los estados de la República Mexicana y representantes de 23 entidades de Estados Unidos.

En esta edición destaca además una participación histórica de las mujeres de a caballo, con 160 equipos de escaramuzas, 40 espacios adicionales respecto a ediciones anteriores, lo que permitirá una presencia aún mayor dentro de la competencia más importante de la charrería mexicana.

El Gobierno del Estado trabaja en coordinación con la Federación Mexicana de Charrería para recibir a competidores, familias y visitantes durante más de tres semanas de actividades, lo que permitirá proyectar nuevamente a San Luis Potosí a nivel nacional e internacional y generar una importante derrama económica para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Como antesala del Nacional Charro, el próximo 17 de septiembre se realizará el sorteo oficial de equipos en el Museo Nacional de la Charrería, en la Ciudad de México, donde quedará definido el calendario de participación rumbo a una de las celebraciones deportivas y culturales más importantes de México.