¡Soledad da un paso histórico en el abastecimiento de agua!

Este jueves, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz puso en marcha la segunda etapa del pozo profundo en la Cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, que consiste en el equipamiento eléctrico y de infraestructura urbana.

Muy pronto, este pozo entrará en funcionamiento para abastecer del vital líquido a aproximadamente 30 mil familias de la zona centro, con un aforo de 45 litros por segundo.

Se trata de un hecho sin precedentes en inversión hidráulica para garantizar el servicio de agua potable a las familias.