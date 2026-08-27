OFICIALES DE SOLEDAD SALVAGUARDAN INTEGRIDAD DE JOVEN CON CRISIS EMOCIONAL EN AV. UNIVERSIDAD

La pronta intervención de oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez permitió salvaguardar la vida de un hombre de 31 años de edad, con una crisis emocional donde su integridad estaba en peligro.

Esta persona fue detectada la madrugada del jueves, cuando los agentes se dirigían hacia la Fiscalia General del Estado, para llevar a cabo una disposición; cuando fueron abordados por un ciudadano que reportó a un hombre sobre el puente Universidad en la capital, aparentemente con la intención de arrojarse.

Al llegar al lugar, los oficiales ubicaron a un joven en la parte del borde del barandal, por lo que con actuación inmediata y priorizando en todo momento la confianza y el dialogo, se logró persuadirla de alejarse de la zona de riesgo y dirigirla a un lugar donde se le puso a salvo y se le brindó contención emocional.

Posteriormente, los oficiales establecieron contacto con un familiar, reintegrándolo de manera segura para que pudiera recibir el apoyo y seguimiento adecuado.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de actuar con cercanía ante situaciones de riesgo, priorizando en todo momento la protección y salvaguarda de la vida.