ESTADO

EL NARANJO YA CUENTA CON UNIDAD DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

By Redacción
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jueves, agosto 27, 2026

* La nueva Unidad Básica de Rehabilitación acerca atención especializada a las familias y evita traslados a otros municipios para recibir terapias.

Las personas con discapacidad y sus familias en El Naranjo ya cuentan con una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), que permitirá recibir atención especializada de manera más cercana y contar con mejores condiciones para sus procesos de rehabilitación e inclusión.

Durante la inauguración estuvieron presentes la Senadora de la República, Ruth González Silva, así como autoridades estatales y municipales, quienes destacaron que este nuevo espacio responde a una necesidad directa de las familias de la región.

La directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Virginia Zúñiga Maldonado, señaló que la unidad permitirá reducir traslados y facilitar el acceso a servicios para personas que anteriormente tenían que desplazarse a otros municipios.

Esta nueva infraestructura se suma a las acciones del Gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona para acercar atención especializada a las cuatro regiones del Estado y generar mayores oportunidades para las personas con discapacidad.

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