«El dolor es indescriptible»: Miley Cyrus se despide de su madrina Dolly Parton, quien murió por cáncer

La cantante de «Flowers» era una de las personas más cercanas a la «reina del country», incluso la invitó a participar en tres capítulo de «Hannah Montana» como su «tía Dolly»

La estrella del pop Miley Cyrus homenajeó este miércoles a Dolly Parton, fallecida el martes a los 80 años tras una batallada contra el cáncer y quien era su madrina.

«El dolor por la pérdida de mi tía Dolly es indescriptible. Nuestros momentos más sagrados fueron íntimos y permanecerán allí, tras el escenario, bajo el glamour, en nuestros corazones», escribió Cyrus en un mensaje en sus redes sociales.

La cantante de «Flowers» destacó en tres párrafos la fortaleza de Parton, expresó el amor que sentía por ella y reveló detalles sobre una de las últimas conversación que sostuvieron antes de que muriera.

«Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis. Siempre la amaré y quiero que se sienta orgullosa de mí. Me duele el corazón por el mundo, por su familia y amigos, que la extrañarán profundamente», concluyó.

La cantante que encarnó a «Hannah Montana» en la exitosa serie infantil de Disney Channel era una de las personas más cercanas a Dolly Parton al punto de que esta llegó a aparecer en tres capítulos del programa interpretando a su tía Dolly.

“Soy su hada madrina. … Estoy muy orgullosa de ella. No necesita mis consejos, pero a menudo me pide información y consejos, y yo le digo lo que sé; pero creo que la chica está yendo muy bien sin mí”, dijo Parton a AP en 2010.

La exestrella de Disney interpretó “Jolene” junto con Dolly Parton en la entrega 61 de los premios Grammy en 2019.

La artista, de 33 años, es hija de Billy Ray Cyrus, artista country muy cercano a Parton desde los años noventa.

Por su parte, el cantante de «Achy Breaky Heart» compartió una serie de fotografías a través de los años y recordó que desde antes de conocer a la intérprete de «9 to 5» ya la admiraba.

«Ella era parte de nuestras vidas, en nuestra televisión, ahí en nuestras salas de estar», escribió.

También detalló que en su última conversación Dolly Parton le dijo lo mucho que lo amaba, a lo que él le correspondió el mensaje.

Con información de EFE y AP