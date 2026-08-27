Enrique Galindo en el top tres de los mejores alcaldes del país

Con 65.2% de aprobación en agosto, el Presidente Municipal de San Luis Potosí confirma un reconocimiento sostenido durante meses, en una etapa marcada por obras de infraestructura y acciones directas para fortalecer la seguridad y el bienestar de las familias.

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se ubicó en el tercer lugar nacional de aprobación entre presidentes municipales, con 65.2 por ciento, de acuerdo con la encuesta México Elige correspondiente a agosto de 2026. El resultado confirma la valoración positiva que el Alcalde ha mantenido durante meses y coincide con una etapa de intensa actividad del Ayuntamiento, con obras y acciones que tienen impacto directo en la vida de las familias de San Luis Capital.

En las últimas semanas, Enrique Galindo encabezó el inicio de la construcción del puente Salvador Nava-Jacobo Payán, una obra de infraestructura que permitirá atender necesidades de movilidad en la ciudad; además, encabezó una reunión con*casi 2 mil capitalinos integrantes de los más de 850 Comités de Seguridad Ciudadana, como parte de la estrategia de participación vecinal para fortalecer la seguridad desde las comunidades. También encabezó el arranque de la construcción del Centro Comunitario México Imparable, en la Delegación La Pila, junto al Gobierno Federal, para acercar infraestructura y servicios a las familias de esta zona de San Luis Capital, como un articulador del tejido social.

La nueva medición de México Elige coloca nuevamente a Enrique Galindo entre los alcaldes mejor evaluados del país y da continuidad a una tendencia que se ha reflejado en meses anteriores. Para el Gobierno de la Capital, esta valoración ciudadana acompaña el trabajo que se realiza en territorio, con obras de infraestructura, acciones de seguridad con participación de los vecinos y proyectos de atención comunitaria que buscan mejorar las condiciones de vida de las familias potosinas.