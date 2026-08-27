Enrique Galindo impulsa formación de mandos policiales con visión internacional

El General colombiano Óscar Naranjo, ex Comandante de la Policía Nacional de Colombia, compartió sus conocimientos en el Diplomado en Alto Mando Policial, en una conferencia en línea, sobre Liderazgo y construcción de confianza en las policías. Previo a su intervención extendió un reconocimiento a la trayectoria y visión del Alcalde Galindo, el mítico mando policial destacó la coordinación y los esquemas binacionales en las políticas implementadas entre México y Colombia.

El General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, exvicepresidente de Colombia y reconocido especialista internacional en seguridad, liderazgo y transformación institucional, impartió la conferencia magistral “Liderazgo y construcción de confianza en las policías”, como parte del Diplomado en Alto Mando Policial impulsado por el Gobierno de la Capital. En este marco, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció el trabajo conjunto que ambos han realizado desde sus respectivas responsabilidades, Naranjo en Colombia y Galindo en México, para fortalecer las estrategias de seguridad, liderazgo y transformación institucional.

Durante su intervención, Enrique Galindo destacó la trayectoria del General Naranjo y la oportunidad que representa para los mandos policiales conocer directamente la experiencia de quien contribuyó a transformar la seguridad pública en Colombia y a fortalecer la cooperación policial en América Latina. El Alcalde recordó además que, cuando se desempeñaba como jefe de la Policía Federal de México, Naranjo fue uno de los primeros especialistas que ofrecieron colaboración a nuestro país para la recaptura de un importante objetivo criminal. Señaló que los conocimientos compartidos durante el diplomado permitirán a los participantes fortalecer su liderazgo, toma de decisiones y capacidad para responder a los desafíos actuales de la seguridad pública.

El General Óscar Naranjo cuenta con 36 años de trayectoria en la Policía Nacional de Colombia y ocupó su Dirección General de 2007 a 2012, periodo en el que encabezó procesos de modernización policial, fortalecimiento institucional y estrategias frente al crimen organizado. Durante su conferencia ante los mandos policiales, planteó que el liderazgo debe traducirse en acciones concretas y en la capacidad de transformar el presente, a partir de las experiencias y lecciones obtenidas.

Naranjo destacó que un buen líder policial debe reconocer su historia, aprender de los aciertos y fracasos y mantener la humildad para corregir, pero también asumir el compromiso de transformar las condiciones del presente y generar confianza en el futuro. Subrayó que el liderazgo policial no puede quedarse en una visión teórica, sino que debe reflejarse permanentemente en resultados y en la relación con la sociedad.

El General Naranjo también señaló que las policías representan ante la sociedad una figura de protección y servicio, por lo que la confianza ciudadana constituye uno de los elementos centrales de su labor. Al dirigirse al Alcalde Enrique Galindo, expresó su reconocimiento por la trayectoria compartida y por los esfuerzos realizados desde sus respectivas responsabilidades para fortalecer la seguridad y la convivencia, particularmente frente a las amenazas del crimen organizado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, destacó que el Diplomado en Alto Mando Policial cuenta con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) como su pilar académico y fortalece las capacidades de dirección estratégica, liderazgo y toma de decisiones de 42 mandos policiales de distintas instituciones y ciudades del país. Con esta formación, el Gobierno de la Capital incorpora experiencias nacionales e internacionales para fortalecer el desempeño de sus cuerpos policiales y contribuir a una seguridad más cercana y efectiva para la ciudadanía.