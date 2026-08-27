Enrique Galindo recibe reconocimiento nacional por la mejora administrativa del Gobierno de la Capital

La Revista Alcaldes de México distinguió al Ayuntamiento de San Luis Potosí con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, por hacer más eficientes y confiables los procesos municipales en beneficio de ciudadanos y empresas.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por la Revista Alcaldes de México, en la categoría de Mejora Administrativa, como reconocimiento al trabajo realizado por el Gobierno de la Capital para hacer más eficientes y confiables sus procesos municipales.

Durante la ceremonia de entrega se destacó que este trabajo, aunque muchas veces ocurre detrás de la ventanilla, tiene un impacto directo en ciudadanos y empresas, al facilitar sus gestiones ante el Ayuntamiento. El reconocimiento distingue las acciones implementadas en San Luis Potosí para mejorar la administración municipal y ofrecer procesos que respondan de manera más eficiente a las necesidades de quienes realizan trámites y gestiones.

La Revista Alcaldes de México señaló que la mejora de los procesos municipales constituye una vía para facilitar la gestión y contribuir al dinamismo de la economía local. De esta manera, el Gobierno de la Capital fortalece una administración orientada a brindar mayor eficiencia y confiabilidad en los servicios y procedimientos que requieren ciudadanos y empresas.

El reconocimiento recibido por Enrique Galindo refleja el trabajo institucional para consolidar una administración municipal más eficiente, con procesos que buscan reducir obstáculos en la gestión y generar mejores condiciones para la ciudadanía y la actividad empresarial de San Luis Potosí.