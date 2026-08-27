Seguridad

MEDIANTE EL DISPOSITIVO “HUASTECA SEGURA”, GCE REFUERZA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

By Agencias
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jueves, agosto 27, 2026

• Tres presuntos objetivos criminales fueron detenidos; dos contaban con órdenes de aprehensión vigentes, a quienes se les aseguraron dosis de “cristal”, marihuana y una camioneta.

En el municipio de Tamazunchale, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), mediante labores de inteligencia y vigilancia, detuvieron a tres presuntos objetivos prioritarios, dos de los cuales contaban con órdenes de aprehensión vigentes en los estados de Chihuahua y Nuevo León.
A partir de los trabajos de inteligencia se establecieron puntos de vigilancia y seguimiento en la zona limítrofe de San Luis Potosí, particularmente en sectores identificados como de atención prioritaria y, como resultado del despliegue, fueron detenidos Isaac “N”, de 23 años; Víctor “N”, de 29 años, y Luis “N”, de 38 años, a quienes se les aseguraron diversas dosis de “cristal”, marihuana y una camioneta Honda.
Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene el dispositivo “Huasteca Segura” con acciones de inteligencia, vigilancia y prevención en puntos estratégicos de la región, particularmente en zonas limítrofes y municipios prioritarios, mediante una presencia permanente orientada a prevenir y atender hechos que puedan afectar la tranquilidad de las familias potosinas, en coordinación con los tres niveles de Gobierno.

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