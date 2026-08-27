GUARDIA CIVIL ESTATAL MANTIENE ACCIONES DE SEGURIDAD EN EL ALTIPLANO POTOSINO

• Operativos en Matehuala derivaron en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de marihuana, dosis de “cristal”, 17 “ponchallantas” y dos vehículos.

Como resultado de las acciones operativas en la zona Altiplano de la Guardia Civil Estatal (GCE), agentes estatales realizaron distintas intervenciones en el municipio de Matehuala que derivaron en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de sustancias con características de droga, objetos utilizados para afectar neumáticos y dos unidades.

En una primera acción, desarrollada en la cabecera municipal de Matehuala, fue detenido Marco “N”, de 25 años, a quien se le aseguraron bolsas con marihuana, con un peso aproximado de 160 gramos, además de una motocicleta Italika, color azul con negro, que no contaba con placas de circulación.

En una segunda intervención, en la comunidad de San José del Plan, fueron detenidos Alejandra “N”, de 32 años; José “N”, de 40 años, y Ángel “N”, de 18 años, a quienes les aseguraron bolsas con marihuana, dosis de una sustancia con características de “cristal” y 17 artefactos conocidos como “ponchallantas”, además de un vehículo Volkswagen.

Las cuatro personas detenidas, junto con los indicios y vehículos asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.