SOLEDAD FORTALECE COLABORACIÓN CON CANIRAC PARA IMPULSAR EL SECTOR RESTAURANTERO

– La Dirección de Desarrollo Económico se reunió con la representatividad del organismo empresarial, dejando acuerdos sobre la facilidad de herramientas que consoliden nuevos negocios y reduzcan su riesgo de cierre.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refuerza su política de vinculación con organismos empresariales para consolidar un entorno favorable al crecimiento económico local, por lo que la Dirección de Desarrollo Económico Municipal sostuvo una reunión de trabajo con Carlos Rodríguez del área de vicepresidencia y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), con el propósito de ampliar acciones de capacitación, profesionalización y acompañamiento dirigidas al sector restaurantero.

Héctor Xavier Andrade Ovalle, titular de la dependencia municipal, explicó que esta coordinación permitirá fortalecer la orientación regulatoria para nuevos emprendimientos y brindar herramientas técnicas a restaurantes, banqueteros y establecimientos de bebidas, a fin de mejorar sus procesos de apertura, operación y permanencia.

Agregó que dichas acciones responden a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un gobierno cercano al sector productivo, que escucha sus necesidades y genera puentes institucionales para impulsar la economía local.

Entre los acuerdos alcanzados, se planteó desarrollar en Soledad una nueva edición de la incubadora empresarial que ha tenido dos ciclos previos, mediante módulos especializados que ayudan a reducir el riesgo de cierre durante los primeros años de operación; Andrade Ovalle destacó que esta colaboración permitirá acercar oportunidades de profesionalización y acompañamiento a emprendedores soledenses.

La suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal y organismos empresariales fortalece la actividad económica, consolida establecimientos y preserva fuentes de empleo, dijo el funcionario, quien aseguró respaldo institucional a las y los nuevos emprendimientos y comercios consolidados, para una mayor permanencia y desarrollo.

Con el cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, Soledad avanza en una estrategia de cercanía con empresarios, emprendedores y familias, para que el crecimiento económico se traduzca en mayores oportunidades para toda la población.