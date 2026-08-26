MUNICIPIO DE SOLEDAD CELEBRARÁ Y RECONOCERÁ A LAS Y LOS ADULTOS MAYORES

• El festejo por el Día de las y los Abuelos enaltecerá la trayectoria de las personas adultas mayores y dará especial protagonismo a quienes representan a los clubes del municipio.

Con una celebración que busca reconocer la alegría, experiencia y participación que las personas adultas mayores aportan a sus familias y a la vida comunitaria, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez prepara un festejo especial por el Día de las y los Abuelos, en el que serán presentadas las reinas y reyes de los 28 clubes que existen en el municipio; la actividad forma parte del acompañamiento permanente que se brinda a este sector de la población, bajo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La celebración será este viernes 28 de agosto y comenzará a las 11:00 de la mañana con una misa de Acción de Gracias, posteriormente, las y los asistentes se trasladarán al Jardín en la Cabecera Municipal, donde compartirán una comida ofrecida por el Presidente Municipal; será también una oportunidad para encontrarse, convivir y reconocer a quienes con su historia y enseñanzas mantienen un papel fundamental dentro de las familias soledenses.

Uno de los momentos especiales será la presentación de las reinas y reyes de cada uno de los 28 clubes, ya que este año se modificará la tradicional dinámica: en lugar de elegir a una sola representante para todo el municipio, cada club conservará a su propia figura soberana durante todo el año; las reinas y reyes recibirán su corona y banda y, en aquellos clubes con mayor número de integrantes, también se contará con dos princesas, fortaleciendo el sentido de pertenencia de cada grupo.

La coordinadora de Adultos Mayores, Bertha Guerrero Medina destacó que estos espacios permanecen activos durante todo el año con actividades recreativas, manualidades y juegos; clubes como Primera de Mayo, 21 de Marzo, San Luis I, Pavón, San Francisco y El Morro cuentan con una amplia participación, aunque todos mantienen sus puertas abiertas para quienes deseen integrarse.

En Soledad, la población adulta mayor tiene un espacio especial, como parte del cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para mantener un Gobierno cercano, que escucha, acompaña y atiende a las personas más vulnerables.