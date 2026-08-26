DESTACAN VECINOS DE SOLEDAD LA INTERVENCIÓN SENSIBLE E INMEDIATA DEL ALCALDE EN REHABILITACIÓN DE DRENAJE

– El edil, Juan Manuel Navarro Muñiz inició los trabajos de reposición de la línea de drenaje de la calle Valle de Tangamanga en la colonia Hogares Ferrocarrileros, tras años de espera por parte del INTERAPAS.

Familias y habitantes de la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, se dijeron tranquilos de los comienzos de la obra de reposición de línea de drenaje en la calle Valle de Tangamanga, trabajos que arrancó el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, como muestra de un Gobierno Municipal cercano y resolutivo a las demandas prioritarias de la ciudadanía; en esta zona, persistió por años un colapso de la red sanitaria, lo que provocó inundaciones en la vía pública y el regreso de aguas residuales por las líneas de drenaje al interior de las viviendas.

Durante el evento de inicio de trabajos, Edith Monserrat Marín Barrios reconoció la disposición de la autoridad municipal para escuchar y dar una solución definitiva a un problema de salud pública que padecieron por 35 años, señalando que tras años de inundaciones que alcanzaban hasta un metro de altura y causaban graves afectaciones en muebles y riesgos a la salud. “ El Alcalde mostró una visión sensible y humanista al intervenir directamente para recuperar la dignidad de la calle, superando la inacción prolongada del organismo INTERAPAS”.

Por su parte, la señora Martha Elena Valadez Candia destacó la cercanía y el constante respaldo del Alcalde con las personas que verdaderamente necesitan el apoyo, y explicó que las constantes filtraciones de agua afectan tanto a su hogar como a su comercio particular en la esquina de Olmecas y Guachichiles, por lo que agradeció la pronta intervención del edil soledense para realizar una obra integral que resolverá de fondo el problema, a diferencia de las atenciones temporales que anteriormente recibían.

De igual forma, Martha Patricia Marín Barrios reafirmó el impacto positivo que esta obra tendrá en la economía de las familias al evitar pérdidas materiales consecutivas en electrodomésticos y muebles. “Valoro el esfuerzo del Ayuntamiento por tomar la responsabilidad y resolver la situación, nos devuelve la tranquilidad y la seguridad a toda la colonia, y permite a los habitantes proteger su patrimonio y prevenir riesgos en la época de lluvias”, dijo.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de seguir trabajando de frente y sin pretextos en la atención de las necesidades más sentidas por la población, por lo que estos trabajos continuarán extendiéndose a más vialidades garantizando una infraestructura digna que eleve la calidad de vida de las familias soledenses.