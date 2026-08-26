Rehabilitación de Pedro Montoya, incluida en cuarto paquete de obras de Interapas

La obra ya comenzó con la rehabilitación de 60 metros de drenaje.

Beneficiará directamente a 600 vecinos, además de usuarios que diariamente transitan por esta zona comercial.

SLP.– Interapas inició una nueva rehabilitación de drenaje sanitario sobre la calle Pedro Montoya, en el Barrio de Santiago, en las inmediaciones del Mercado República, como parte del cuarto paquete de obras prioritarias del organismo.

Los trabajos contemplan la renovación de 60 metros lineales de tubería de 15 pulgadas, con lo que se busca mejorar el funcionamiento de la red sanitaria para alrededor de 600 vecinos, además de los usuarios que diariamente recorren esta vialidad, ubicada en una zona de alta actividad comercial y tránsito peatonal.

Durante la ejecución de la obra, la calle tendrá reducción de carril con dirección a Damián Carmona. La circulación permanecerá habilitada, por lo que los automovilistas deberán atender la señalización instalada o utilizar vías alternas, como la calle Ignacio Altamirano.

Esta intervención forma parte de las 35 obras sanitarias del cuarto paquete prioritario de Interapas, con el que el organismo continúa renovando la infraestructura de drenaje en distintos puntos de la zona metropolitana. Estas acciones son posibles gracias a los recursos propios del organismo y al pago puntual de los usuarios, que permite mantener la inversión en obras para mejorar los servicios.