SSPC de la Capital detiene a presunto distribuidor de droga en la Central de Abastos

Elementos adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital detuvieron a Brandon “N”, de 20 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, al ser encontrado en posesión de más de 60 dosis de droga, durante recorridos de vigilancia en la colonia Central de Abastos.

Los oficiales realizaban patrullajes sobre la calle Sexta Oriente, próxima al andador C.B., cuando detectaron al joven fumando un cigarrillo con características de marihuana. Al aproximarse los agentes para informarle sobre la falta administrativa, el individuo emprendió la huida y arrojó un maletín, por lo que se inició su seguimiento hasta darle alcance en calle Cereales.

Al inspeccionar el maletín se localizaron 20 bolsas con hierba seca con características de marihuana, con un peso aproximado de 109.2 gramos; 23 bolsas con piedras con características de la droga conocida como “piedra”, con un peso de 5.9 gramos; y 20 bolsas con polvo blanco con características de cocaína, con un peso aproximado de 6.4 gramos.

El detenido, identificado como Brandon «N» de 20 años, fue informado del motivo de su aseguramiento y de los derechos que le asisten como persona detenida. Posteriormente, junto con los indicios, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, para los trámites e investigaciones correspondientes.