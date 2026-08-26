Centro Comunitario en La Pila tendrá inversión superior a 20 millones de pesos

La obra forma parte del acuerdo con los 60 municipios por la paz y busca prevenir la violencia mediante atención a las causas.

Daniela Cid González destacó la intervención del alcalde Enrique Galindo Ceballos para concretar el proyecto en la Delegación de La Pila.

El Centro Comunitario “México Imparable” que se construye en la Delegación de La Pila contará con una inversión conjunta entre el Gobierno Federal y el Municipio de San Luis Potosí superior a los 20 millones de pesos, como parte de la estrategia de prevención del delito y atención a las causas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto forma parte del acuerdo establecido con los 60 municipios prioritarios por la paz.

Daniela Cid González destacó la coordinación entre los gobiernos Municipal y Federal para concretar este proyecto, al señalar que el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos fue pieza fundamental para que San Luis Potosí fuera considerado dentro de esta estrategia. Explicó que el Gobierno Federal destina 10 millones de pesos para este Centro Comunitario, mientras que el municipio aporta otros 10 millones en el terreno y recursos complementarios, además de participar posteriormente en su operación.

La funcionaria municipal explicó que el Centro Comunitario tendrá como objetivo prevenir la violencia mediante la atención directa a las causas y ofrecerá espacios para la salud mental, deporte y actividades culturales, entre las instalaciones contempladas se encuentran una cancha de futbol con pasto sintético, gimnasio de boxeo, áreas para ajedrez y espacios destinados a actividades artísticas, con la finalidad de brindar a los jóvenes alternativas positivas y fortalecer la convivencia comunitaria.

Cid González resaltó que el terreno fue identificado y aportado por el Municipio, bajo la intervención de Enrique Galindo Ceballos, quien impulsó que el proyecto se concretara en La Pila, una zona que requiere este tipo de infraestructura; añadió que el predio cuenta con servicios y accesos necesarios y se encuentra próximo al primer desarrollo de Vivienda para el Bienestar, por lo que se convertirá en un polo de atención social que combinará acciones de prevención del delito, deporte, cultura, salud mental y vivienda.