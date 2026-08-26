INVITA GOBIERNO SOLEDENSE A CARRERA ATLÉTICA CON MÚSICA BANDA EN VIVO «SOLEDAD RUN FEST 2026»

– El evento recreativo de 5K se realizará el 29 de agosto en la Plaza Principal, con inscripción gratuita, música en vivo y un operativo integral de seguridad para el disfrute de las familias.

Manteniendo el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de promover la sana convivencia y el deporte en el municipio mediante actividades para todas las edades, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez invita a la ciudadanía a sumarse a la carrera 5K «Soledad Run Fest 2026», realizada en coordinación con el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE), en el marco de las celebraciones de la Feria Nacional Potosina 2026.

El titular de la Coordinación de Deportes Municipal, Hugo Esquivel Montoya, detalló que la cita será este 29 de agosto a las 17:00 horas en la Plaza Principal de Soledad, con una festiva temática vaquera, donde la música estará a cargo de La Banda Consentida, y tendrá inscripciones totalmente gratuitas hasta agotar existencias, reflejando la visión de un gobierno cercano a la gente y demuestra el cambio que se vive en el municipio.

Para garantizar la tranquilidad y protección de atletas y familias, el funcionario informó que se dispondrá de un operativo de prevención completo a lo largo del recorrido. Asimismo el trayecto de 5 kilómetros contará con módulos de hidratación, y el resguardo de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad, además del apoyo de una ambulancia y personal de atención médica inmediata.

Esquivel Montoya reiteró la invitación a las familias soledenses y de la zona metropolitana a acudir con su mejor atuendo vaquero y ser parte de esta fiesta atlética. Para solicitar informes e inscripciones, la administración municipal pone a disposición de la ciudadanía el número 444 424 1450, con atención exclusiva a través de la aplicación WhatsApp.