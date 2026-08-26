VILLA HIDALGO SE SUMA A TU CASA, TU APOYO PARA AMPLIAR ACCESO A VIVIENDA

* El municipio se incorpora a la estrategia estatal que acerca opciones de patrimonio digno a las familias que más lo necesitan.

El Gobierno del Estado incorporó a Villa Hidalgo al programa Tu Casa, Tu Apoyo, con el objetivo de ampliar las oportunidades para que más familias accedan a un patrimonio digno y mejoren sus condiciones de vida.

La estrategia del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona acerca soluciones de vivienda a las cuatro regiones del Estado, principalmente a quienes durante años enfrentaron dificultades para acceder a esquemas tradicionales.

Durante una reunión de trabajo, autoridades estatales y municipales acordaron coordinar acciones para identificar a las familias que requieren este beneficio y facilitar su incorporación al programa. El titular del Instituto de Regularización y Vivienda Social (Inrevis), Julio César Patiño Morales, destacó que el objetivo es traducir esta coordinación en resultados directos para la población.

Con la incorporación de Villa Hidalgo, Tu Casa, Tu Apoyo continúa ampliando su cobertura territorial como una de las políticas sociales del Gobierno Estatal para brindar certeza patrimonial y mejores condiciones de bienestar a las familias potosinas.