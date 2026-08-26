ÚLTIMA SEMANA PARA APROVECHAR DESCUENTOS EN TRÁMITES VEHICULARES

* Hasta el 31 de agosto estarán vigentes descuentos del 100 por ciento en multas y recargos de control vehicular y del 50 por ciento en cambio de propietario.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) llamó a las y los potosinos a aprovechar la última semana de beneficios en trámites vehiculares, que estarán vigentes hasta el próximo 31 de agosto, con descuentos del 100 por ciento en multas y recargos de control vehicular, así como del 50 por ciento en el trámite de cambio de propietario.

Como parte de la política del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para facilitar la regularización vehicular y generar ahorros para las familias potosinas, el beneficio del 100 por ciento en multas y recargos puede realizarse mediante WhatsApp, kioscos, portal web, instituciones bancarias y oficinas recaudadoras.

Para el cambio de propietario, las y los contribuyentes podrán acceder al 50 por ciento de descuento directamente en las oficinas recaudadoras de todo el Estado, por lo que se recomienda realizar el trámite con anticipación y evitar concentraciones durante los últimos días del programa.

La dependencia recordó que mantener la documentación vehicular en regla brinda certeza jurídica a las y los propietarios y permite contar con un padrón actualizado. Sefin reiteró que los trámites pueden realizarse de manera ágil, segura y sin intermediarios, e invitó a aprovechar estos beneficios antes de su conclusión el 31 de agosto.