PREVIO AL REGRESO A CLASES, GOBIERNO SOLEDENSE DESPLIEGA PLAN DE LIMPIEZA DE ESCUELAS

* Cuadrillas municipales atienden las solicitudes de planteles que requieren apoyo para mejorar sus instalaciones y ofrecer espacios dignos a niñas, niños y jóvenes, a partir de este lunes.

A pocos días del regreso a clases, 22 planteles educativos de Soledad de Graciano Sánchez ya solicitaron el respaldo del Ayuntamiento para embellecer y adecuar sus instalaciones, con trabajos de barrido, deshierbe, poda de árboles y pintura de bardas perimetrales; seis de estas solicitudes ya fueron concluidas, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, a través de cuadrillas de la Dirección de Servicios Municipales, que refuerzan estas labores para que niñas, niños y jóvenes encuentren espacios más limpios, seguros y dignos al volver a las aulas.

Antonio Zamarripa Quintero, director de Servicios Municipales, explicó que este apoyo se brinda de manera recurrente durante el periodo vacacional, principalmente porque la maleza crece de manera considerable y requiere atención antes del retorno de la comunidad estudiantil. “Es un programa que siempre se ha dado año con año después de vacaciones, normalmente, el respaldo es para que la comunidad estudiantil cuente con espacios dignos y agradables en su regreso”, señaló.

Las acciones ya se extienden a comunidades como Palma de la Cruz y Enrique Estrada, donde se atienden planteles como la Telesecundaria Juan Sarabia, un jardín de niños y la Escuela Secundaria Técnica 60; las cuadrillas municipales mantendrán el ritmo de trabajo durante los próximos días para avanzar en las 22 solicitudes y concluir la mayor cantidad posible antes del próximo lunes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mantiene una atención cercana a las comunidades educativas y responde a las necesidades que plantean los planteles, porque el cambio que transforma también se refleja en espacios dignos para las nuevas generaciones, bajo la guía de un Gobierno que escucha y atiende a las familias de Soledad.