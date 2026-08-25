CON RETIRO DE ESCOMBRO, GOBIERNO DE SOLEDAD FORTALECE EL ORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

* El Ayuntamiento mantiene una atención cercana a las colonias mediante recorridos, reportes ciudadanos y acciones coordinadas para retirar materiales que afecten la movilidad y el funcionamiento del drenaje.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene acciones permanentes para el levantamiento de escombros, materiales de construcción y desechos abandonados en la vía pública, como parte de una estrategia de orden y atención directa a las necesidades de la población, estas labores se realizan mediante recorridos de supervisión, reportes ciudadanos y en coordinación con otras áreas municipales, atendiendo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un gobierno cercano y que escucha y atiende.

La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de su Área Operativa, programa el retiro de materiales detectados en calles y espacios públicos, con apoyo de maquinaria como volteos y trascabos cuando se requiere, estas acciones también atienden solicitudes del área de Fiscalización, cuyos inspectores realizan recorridos diarios para detectar obstrucciones y materiales que pueden representar un riesgo para la movilidad o generar problemas durante las lluvias.

El retiro también contempla ramas, troncos y otros residuos derivados de trabajos de parques y jardines, fortaleciendo la coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento, como Parques y Jardines e Imagen Urbana, para responder con mayor rapidez a las necesidades que surgen en las colonias, el objetivo es mantener espacios públicos en mejores condiciones y brindar atención cercana a las familias.

La presencia de materiales de construcción sobre la vía pública puede provocar que arena y grava sean arrastradas hacia las alcantarillas durante las lluvias y contribuir a la saturación del drenaje, por lo que las áreas correspondientes realizan apercibimientos y notificaciones para solicitar su retiro; con estas acciones, el Gobierno Municipal impulsa el cambio que transforma, mediante un trabajo coordinado que atiende reportes y mantiene una presencia permanente en las calles de Soledad.