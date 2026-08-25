GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD REFUERZA SEGURIDAD PREVENTIVA Y APOYA A FAMILIAS EN LA FENAPO 2026

– Con cercanía, oficiales garantizaron un ambiente familiar en el Foro de las Estrellas y lograron reunir con sus familias a dos menores extraviados.

Del 19 al 24 de agosto, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez mantuvieron una presencia cercana a la ciudadanía e intensificaron acciones preventivas en los accesos al Foro de las Estrellas, para mantener un ambiente familiar y ordenado para las y los visitantes que acudieron a los eventos masivos gratuitos de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026.

Con acciones coordinadas con el Estado, agentes municipales brindaron distintas atenciones ciudadanas, entre ellas el acceso ordenado y seguro a cuatro adultos mayores que requirieron acompañamiento para llegar a áreas inclusivas, además de prestar ocho atenciones médicas a distintas personas que presentaron malestar o desestabilidad en su presión, glucosa o desmayos.

De igual manera, se destaca la pronta intervención de los oficiales para localizar a dos menores extraviados y reunirlos nuevamente con sus respectivas familias, brindándoles atención y acompañamiento inmediato.

También, para mantener un ambiente familiar antes, durante y después de las actividades realizadas en esta zona, los agentes decomisaron 30 cigarros electrónicos en los filtros de acceso.

Asimismo, como parte de las labores preventivas y para garantizar la seguridad en las inmediaciones del Foro de las Estrellas, fueron retiradas siete personas detectadas alterando el orden público; además, se restringió el acceso a cuatro personas por posesión de enervantes, una por metanfetaminas y cuatro más por portación de un arma prohibida, quedando estos asuntos a cargo de la Guardia Civil Estatal (GCE) para el seguimiento correspondiente.

La Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada y mantener una presencia cercana a la ciudadanía, para garantizar que las familias potosinas disfruten de una FENAPO segura, ordenada y familiar.