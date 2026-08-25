Gobierno de la Capital renueva cancha del Centro de Desarrollo y Aprendizaje Simón Díaz

A través del programa De Color Mi Jugada, cuadrillas de Servicios Municipales rehabilitaron la pintura de este espacio deportivo para favorecer la activación física y la convivencia de las familias y población usuaria.

El Gobierno de la Capital, a través de cuadrillas de la Dirección de Servicios Municipales, renovó la pintura de la cancha del Centro de Desarrollo y Aprendizaje Simón Díaz, como parte del programa De Color Mi Jugada, con el propósito de contar con un espacio adecuado para la activación física y la convivencia.

La intervención busca que las familias, jóvenes, adolescentes, niñas y niños que utilizan este espacio puedan disfrutar de una cancha en mejores condiciones y hacer de ella un punto de encuentro para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria.

Con De Color Mi Jugada, el Gobierno de la Capital continuará con intervenciones en otros puntos de San Luis Capital, mediante trabajos de rehabilitación de canchas que son utilizadas de manera comunitaria.

La Dirección de Servicios Municipales señaló que estas acciones también dan respuesta a peticiones ciudadanas y contribuyen a hacer más funcionales los espacios deportivos para beneficio de quienes los utilizan.