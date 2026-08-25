El Gobierno de la Capital invita a participar en la Muestra Artesanal de Comunidades y Pueblos Indígenas

El evento se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en la Plaza del Carmen y tiene como objetivo impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades originarios que radican en el municipio

Con el propósito de impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades originarios que radican en el municipio, el Gobierno de la Capital lanzó la convocatoria para participar en la Muestra Artesanal de Comunidades y Pueblos Indígenas de San Luis Potosí, que se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en la Plaza del Carmen.

El Ayuntamiento capitalino destacó que esta es una oportunidad para compartir y promover el talento, la tradición y la riqueza cultural de nuestras comunidades.

Informó que las personas interesadas deberán presentar una solicitud de registro, con requisitos mínimos para acreditar que pertenecen a algún pueblo o comunidad indígena,

además de que la aceptación del registro no represente una licencia de funcionamiento, concesión, asignación definitiva de espacio, derecho de uso de piso, refrendo, renovación, posesión, autorización permanente ni derecho adquirido.

Igualmente, en la convocatoria se especifica que las personas seleccionadas no podrán instalarse, ocupar espacio, exhibir, vender o realizar actividad alguna hasta que se les notifique formalmente la autorización operativa correspondiente para la edición específica de la muestra, en los términos que determine la Dirección de Comercio y el Comité de Registro y Seguimiento.

Informó que los nombres de las personas seleccionadas se publicarán a más tardar el 02 de septiembre de 2026 en las instalaciones de la Secretaría General y a través de los medios electrónicos y redes sociales institucionales oficiales. Las bases de la convocatoria podrán consultarse a través del enlace:

https://drive.google.com/…/1TGzUTgQAbUuLOLWELKJ.