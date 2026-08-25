CON MAYOR CAPACITACIÓN, ALCALDE DE SOLEDAD DESTACA CONSOLIDACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL EN SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

– El edil subrayó que la corporación municipal ha sostenido logros en la reducción de delitos, mayor confianza ciudadana y prevención de ilícitos en todo el municipio, gracias a la profesionalización permanente de sus agentes.

Durante el segundo año de trabajo y resultados del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez consolidó de manera significativa la profesionalización de la Guardia Civil Municipal, fortaleciendo sus capacidades operativas y técnicas para brindar mejores respuestas, apoyo y resultados a las familias soledenses, reflejo del cambio que prioriza la protección ciudadana y el orden social.

Este avance se logró mediante un proceso integral de formación, capacitación, evaluación y certificación que elevó los estándares de actuación policial y reforzó el compromiso institucional con la prevención, protección y combate de delitos, indicó el edil, al mencionar que hoy Soledad cuenta con un cuerpo policial acorde a las necesidades en materia de seguridad y prevención.

En coordinación con la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, los elementos de la corporación participaron en programas especializados que abarcaron Formación Inicial para Policía de Proximidad Municipal, Competencias Básicas de la Función Policial, Evaluación de Competencias, Justicia Cívica, Uso de la Fuerza y Derechos Humanos, así como cursos tácticos y de primeros auxilios.

Esta preparación permitió que la Guardia Civil Municipal adoptara prácticas más profesionales, legales y respetuosas de los derechos humanos, garantizando intervenciones más seguras y eficientes en beneficio de la ciudadanía.

La profesionalización se complementó con capacitaciones impartidas por instituciones especializadas en derechos humanos, perspectiva de género, atención a víctimas, justicia para adolescentes y primeros auxilios psicológicos, lo que permitió que los elementos reforzaran sus habilidades en temas como prevención de la violencia contra las mujeres, órdenes y medidas de protección, masculinidades positivas, atención a víctimas, prevención del feminicidio y actuación del primer respondiente.

Este enfoque integral permitió que la corporación adoptara una visión más humana y cercana a las necesidades de la población vulnerable, por parte de áreas operativos y de apoyo integral, como la Unidad Especializada de Atención a la Violencia Familiar y de Género (UAVI): «Estas acciones fortalecieron la confianza ciudadana y consolidaron a la Guardia Civil Municipal como una institución preparada, evaluada y certificada para atender con responsabilidad y eficacia las demandas de seguridad en el municipio».

El Alcalde Navarro Muñiz destacó que esta profesionalización ya se refleja en resultados concretos, como detenciones relevantes, aseguramientos importantes y una reducción sostenida de delitos, subrayando que la corporación hoy es más sólida, más capacitada y más cercana a la gente, lo que se traduce en mayor paz y orden en las calles de Soledad de Graciano Sánchez.