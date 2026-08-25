MÁS DE 100 MDP PARA MEJORAR DISTRIBUCION DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS CUATRO REGIONES DEL ESTADO

* Durante 2026, la CEA ejecutó proyectos de abastecimiento, tratamiento, conducción y nuevas fuentes de agua en distintos municipios del Estado.

Más de 100 millones de pesos destinó el Gobierno del Estado durante 2026 a infraestructura hídrica en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con obras para mejorar el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y las condiciones de seguridad hídrica de las familias.

Bajo la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Comisión Estatal del Agua (CEA) concretó la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Villa Hidalgo y la rehabilitación de la planta tratadora de Moctezuma. En Venado se desarrolló un sistema integral de agua potable con equipamiento de un pozo, ampliación de líneas de conducción y construcción de tanques elevados.

En El Huizache, Guadalcázar, se construyó una nueva línea de conducción y se equipó un pozo de agua potable, mientras que en Ciudad del Maíz se realizó el equipamiento electromecánico de un pozo y una línea de conducción que beneficiará a El Tepeyac, Nuevo San Rafael, Puerto de San Juan de Dios, San Mateo, San Rafael Carretera y San Rafael Matriz.

Además, se realizaron perforaciones de pozos en Matlapa, Ciudad Valles e Illescas, localidad de Santo Domingo, ampliando las alternativas de abastecimiento y atención a las necesidades de las familias de las cuatro regiones.