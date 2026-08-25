EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO ACTUALIZA EL AVANCE DE LA NUEVA AUTOPISTA A MATEHUALA

* La modernización de 116.5 kilómetros de la carretera troncal avanza y reporta trabajos simultáneos en los entronques de Villa de Arista, El Peyote y Matehuala.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que avanzan los trabajos de modernización de la carretera San Luis Potosí–Matehuala, una de las obras de infraestructura más importantes para la conectividad del Altiplano, con una inversión de 22 mil millones de pesos, reportando trabajos en 116.5 kilómetros de la troncal, además de tres entronques estratégicos.

Actualmente se trabaja de manera simultánea en los entronques de Villa de Arista, El Peyote y Matehuala, así como en los cuatro frentes que conforman el proyecto carretero. En la última revisión de obra, el entronque Villa de Arista–El Peyote, alcanzó 93 por ciento de avance; El Peyote–San Roberto, 92 por ciento; San Roberto–Matehuala, 91 por ciento, y el correspondiente al entronque de Matehuala, 90 por ciento, mientras continúan labores estructurales, pavimentación y adecuaciones complementarias.

Ricardo Gallardo destacó que el Gobierno del Estado mantiene seguimiento permanente para que los trabajos continúen conforme al programa establecido y se avance hacia la conclusión integral de esta nueva infraestructura, que permitirá contar con traslados más ágiles y seguros en uno de los corredores carreteros de mayor relevancia para San Luis Potosí y todo el país.

La nueva autopista beneficiará a un Tránsito Promedio Anual (TDPA), estimado en más de 25 mil vehículos, además de mejorar la conexión de la capital con municipios del Altiplano y hacia el norte del país, reducir tiempos de traslado y generar mejores condiciones para el movimiento de mercancías, actividades productivas, comercio y turismo. El Gobierno del Estado continuará acompañando el desarrollo de los trabajos hasta la puesta en operación de la totalidad del proyecto.