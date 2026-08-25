POR DELITOS CONTRA LA SALUD, GCM DE SOLEDAD DETIENE EN EL MORRO A OBJETIVO GENERADOR DE VIOLENCIA

– Se le aseguraron dosis de metanfetaminas tras ser interceptado por circular en una motocicleta sin placas y a exceso de velocidad.

Por delitos contra la salud, agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez llevaron a cabo la detención de Fernando “N”, de 29 años, a quien le fueron aseguradas dosis de metanfetamina luego de ser detectado conduciendo una motocicleta a exceso de velocidad y sin placas. Esta persona es considerada un objetivo criminal, al contar con múltiples detenciones y un ingreso penitenciario por portación de armas prohibidas, de fuego y explosivos y delitos contra la salud.

Fernando “N” habría sido detectado por agentes municipales durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia El Morro, donde fue interceptado por conducir una motocicleta a exceso de velocidad y sin placas de circulación, asegurándole durante la inspección preventiva diversas dosis de metanfetaminas, mismas que quedaron bajo resguardo como indicios.

Por lo anterior y para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes, fue informado que quedaría en calidad de detenido por delitos contra la salud, siendo trasladado a la comandancia municipal para su certificación médica y posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad investigadora.

De acuerdo con los registros durante el ingreso de sus datos, esta persona ha sido identificada como un objetivo criminal dedicado al robo con violencia y contar con múltiples detenciones previas por portación de armas, delitos contra la salud, además de tener un ingreso penitenciario por posesión de armas y explosivos.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez mantiene presencia permanente en calles y avenidas para mantener el orden y prevenir hechos que puedan afectar la seguridad y tranquilidad de las familias soledenses.