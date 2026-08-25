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EU emite alerta de seguridad para Mexicali: advierte amenazas y pide evitar edificios gubernamentales

By Agencias
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Créditos: Shutterstock
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martes, agosto 25, 2026

La embajada instó a sus ciudadanos a buscar refugio en caso de un incidente, avisar a sus cercanos y seguir las instrucciones del gobierno mexicano

El gobierno de Estados Unidos emitió la noche de este lunes una alerta de seguridad para la ciudad de Mexicali, Baja California.

La embajada de Estados Unidos en México advirtió que existe información de amenaza, por lo que suspendió las actividades del gobierno y viajes a esta ciudad.

En su alerta, Estados Unidos emitió una serie de medidas en donde instó a que se eviten los edificios gubernamentales de Mexicali y en caso de un incidente buscar refugio.

Las autoridades también han llamado a sus ciudadanos a estar pendientes sobre cualquier actualización en medios de comunicación locales y a estar atentos a su entorno.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha ofrecido detalles sobre las amenazas de seguridad en la ciudad ubicada al norte del país.

Las autoridades mexicanas no han informado hasta el momento sobre las condiciones de seguridad en la ciudad.

El pasado 5 de agosto, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Michoacán, lo que llevó a frenar la exportación de aguacate.

De acuerdo con la información, esta medida se emprendió tras amenazas en contra de los inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Con información de Latin Us
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