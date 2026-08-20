PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD REITERA RECOMENDACIONES POR ALTAS TEMPERATURAS

– Entre éstas, está la hidratación como medida prioritaria y la no realización de actividades al aire libre en un horario de las 12 a las 4 de la tarde.

Ante el registro y permanencia de altas temperaturas en Soledad de Graciano Sánchez, el Sistema Municipal de Protección Civil hace un exhorto a la ciudadanía a aplicar medidas preventivas ante posibles golpes de calor, procurando cuidados especiales a menores de edad y personas adultas mayores, reiterando que la dependencia cuenta con un equipo de paramédicos preparados para atender cualquier llamado y emergencia por este fenómeno.

Martín Bravo Galicia, titular de Protección Civil en Soledad, llamó a la población en general a evitar la realización de actividades de cualquier tipo en el exterior, en un horario de las 12 a las 4 de la tarde, periodo en que el calor es más extremo: “hay que cuidar muy especialmente a niños y niñas, y a nuestros adultos mayores, que son más propensos a sufrir una deshidratación.

Dijo que la hidratación es la principal acción que debe privilegiarse ante climas calurosos, por lo que recomendó beber agua constantemente en el día. Otra sugerencia importante, es el uso de ropa cómoda y ligera, evitando colores oscuros y gruesa: “hay que tomar conciencia en esta temporada, en la que siguen presentándose lluvias, pero el calor sigue siendo predominante”.

Afirmó que Protección Civil Municipal cuenta con un cuerpo de paramédicos integrado por 10 personas capacitadas, quienes cuentan con atención a la ciudadanía los 7 días de la semana y las 24 horas, lo que garantiza que cualquier reporte por golpe de calor será intervenido oportunamente. Reiteró la línea de emergencias para pedir auxilio de servicio de ambulancia y atención prehospitalaria: 444 831-12-60.