FAMILIAS RECONOCEN MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA POR EL AYUNTAMIENTO SOLEDENSE ANTE OLVIDO DEL INTERAPAS

– Tres vecinos de la calle Volcán reconocieron al Alcalde, Juan Manuel Navarro, por actuar e iniciar la reparación del drenaje que afectó durante 4 meses.

La puesta en marcha de la obra de reposición de líneas de drenaje en la calle Volcán, de las colonias San Andrés y Rancho Pavón, por parte del Presidente municipal, Juan Manuel Navarro Muñiz, ha recibido especial agradecimiento de parte de las familias beneficiadas, ya que por meses tuvieron que soportar condiciones insalubres ante una irresponsabilidad del organismo INTERAPAS, pero que hoy atestiguan un cambio real y cercano para su comunidad.

El señor Juan Carlos Loret reconoció que el Gobierno Municipal actuó ante una ausencia del INTERAPAS, por lo que externó un reconocimiento al edil, “confiamos en su palabra y esperamos que esta obra avance rápido, porque hay mucha gente de la tercera edad que camina y es un foco de infección para ellas”.

Otro testimonio, el de la señora María Teresa Rodríguez, refiere que muchas familias han sido afectadas por una acumulación extrema de aguas negras, con fétidos olores y un perjuicio a la salud de niños y adultos, por lo que “confiamos en que pronto estará lista esta reestructuración de la calle; damos un agradecimiento sincero al licenciado Juan Manuel Navarro”.

Por último, la señora María Virginia Esquivel aplaudió la presencia del Alcalde para llegar a solucionar un grave problema, a pesar de no ser su responsabilidad, detallando que el problema sanitario tiene más de 4 meses y la insalubridad ha afectado a todas las y los habitantes, “principalmente niños y niñas y mayores de edad”. Puntualizó que se enviaron diversos oficios y comunicados a la autoridades responsables, sin embargo, hasta la llegada del Ayuntamiento, empezó la solución.

El Alcalde, Juan Manuel Navarro subrayó que su gobierno no se quedará de brazos cruzados al ver el daño a las familias con una situación desatendida por el organismo operador, por lo que afirmó que la inversión en obra hidráulica es y será una de sus prioridades que demuestran un cambio positivo en la vida de la gente.