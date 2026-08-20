ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGA PROGRAMA ALIMENTARIO EN COLONIAS LA LOMA, LOMITA Y ALREDEDORES

– El edil recorrió, esta mañana, calles de este sector del municipio, apoyando con huevo blanco a familias, a través de un programa conjunto con el Gobierno del Estado.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, continúa en la consolidación de políticas sociales de alto impacto que fortalecen la economía familiar y garantizan la seguridad alimentaria en miles de hogares, por lo que este jueves recorrió las calles de colonias La Lomita en sus tres secciones, La Loma y alrededores, para entregar de manera directa el Programa Alimentario Casa por Casa, beneficiando a familias enteras con tapas de huevo blanco para asegurar su bienestar.

Durante su andar vivienda por vivienda, el edil afirmó que el cambio que se vive en Soledad se refleja en escuchar de cerca las demandas de la población y accionar programas que permitan un apoyo directo a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores: “estamos recorriendo todas las colonias del municipio, llevando alimento sano gratuito para la gente soledense; es un programa que se lleva a cabo con el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, para proteger la economía familiar y brindar igualdad social”.

El programa forma parte de las políticas sociales que han distinguido al Ayuntamiento en las últimas administraciones, priorizando el bienestar, la alimentación sana y el respaldo económico de quienes más lo necesitan. Durante los recorridos, el Alcalde también atiende solicitudes ciudadanas, dialoga con las familias y conoce de primera mano las necesidades de cada colonia, fortaleciendo así un gobierno presente y sensible.

En esta jornada en territorio, el edil hizo la invitación a las familias beneficiarias a ser parte del Día de la Garnacha, un evento que ofrece el platillo típico de Soledad: las enchiladas potosinas, a todos los visitantes a la Feria Nacional Potosina (FENAPO), con el propósito de disfrutar de una edición llena de actividades y convivencia social, con música en vivo y bebidas gratuitas.

El Programa Alimentario Casa por Casa continúa todos los días en diferentes colonias, entregando el insumo alimenticio de manera directa y con el compromiso de seguir respaldando a las familias de todo el municipio, volviéndoles más ameno el día a día.