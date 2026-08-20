RUTH GONZÁLEZ CONCRETA DONACIÓN DE 3 MIL ÁRBOLES PARA CIUDAD VALLES Y TAMUÍN

* La entrega realizada por CEMEX, a partir de las gestiones de la senadora, permitirá impulsar jornadas de reforestación en ambos municipios.

* Ruth González cumple con el compromiso asumido con las familias potosinas de promover la recuperación de áreas verdes y el cuidado del medio ambiente.

Ciudad Valles, San Luis Potosí, 20 de agosto de 2026.- Como resultado de las gestiones realizadas por la senadora Ruth González Silva, CEMEX donó mil quinientos árboles que serán destinados a acciones de reforestación en Ciudad Valles y Tamuín, con la participación de autoridades estatales, municipales y habitantes de ambas demarcaciones.

Durante la entrega, la legisladora señaló que esta acción forma parta del compromiso que asumió con las familias potosinas durante su campaña para impulsar la plantación de árboles y contribuir a la recuperación de espacios públicos en las cuatro regiones del estado.

“Me comprometí a trabajar para que San Luis Potosí tenga más árboles y mejores espacios para nuestras familias. Hoy damos un paso importante para cumplir esa palabra gracias a la disposición de CEMEX y a la colaboración de las autoridades y comunidades que participarán en su plantación y cuidado”, expresó.

Ruth González agradeció a CEMEX por responder favorablemente a su solicitud y destacó que los ejemplares fueron producidos en los viveros de la empresa mexicana. La donación incluye especies adecuadas para las condiciones de la región, como palo de rosa, guásima, guayabo, humo y chaca.

La legisladora explicó que la entrega de árboles representa el inicio de un esfuerzo que deberá continuar mediante su plantación en lugares adecuados, el riego periódico y el seguimiento necesario para favorecer su supervivencia.

“Queremos que esta donación se traduzca en árboles que crezcan, generen sombra y mejoren el entorno de las comunidades. Por eso será indispensable que cada ejemplar reciba cuidado y seguimiento después de estas jornadas”, subrayó.

Asimismo, reconoció y agradeció la respuesta favorable del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que, por conducto de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, atendió su solicitud y donó mil quinientos árboles. Esta aportación se suma a la realizada por CEMEX, con lo que se alcanzó un total de 3 mil ejemplares. De igual manera, destacó la participación de los ayuntamientos de Ciudad Valles y Tamuín en la identificación de los espacios que serán reforestados, así como en la plantación, el cuidado y el seguimiento de los árboles.

Ruth González afirmó que continuará promoviendo la participación de empresas, autoridades y ciudadanía en proyectos ambientales que generen beneficios duraderos para las comunidades potosinas.

“Esta donación demuestra que la gestión y la responsabilidad social pueden encontrarse para producir resultados concretos. Cada árbol que logremos conservar será parte del patrimonio ambiental que dejamos a las próximas generaciones”, concluyó.