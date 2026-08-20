CRÉDITOS POR MÁS DE 3.5 MDP LLEGARÁN A NEGOCIOS POTOSINOS

* El Sifide autorizó financiamientos de hasta 650 mil pesos para MiPyMEs dedicadas al comercio, servicios, manufactura y actividades productivas.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) autorizó 3 millones 534 mil 211 pesos en créditos para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, destinados a ampliar su capacidad productiva y mejorar sus operaciones.

Los financiamientos beneficiarán proyectos relacionados con pintura automotriz, hospedaje, ferreterías, carpinterías, fabricación de muebles y comercialización de productos de nutrición y belleza, entre otras actividades.

El titular del Sifide, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, detalló que mediante el programa Microproyectos Productivos se ofrecen créditos desde 50 mil hasta 650 mil pesos, con tasa anual del 16 por ciento y plazos de 12 a 48 meses.

Los recursos pueden utilizarse para adquisición de maquinaria y equipo, adecuaciones de instalaciones o ampliación de operaciones, dentro de la política del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para facilitar alternativas de financiamiento a los negocios potosinos.