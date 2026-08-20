Entrega Gobierno Municipal de Enrique Galindo 980 pacas de forraje para impulsar a productores pecuarios de la Capital

A través del programa “Pacas con Garantía”, en tan solo una semana se benefició a 49 familias de la zona rural delegacional y no delegacional.

Las entregas continuarán en los próximos días para abarcar más comunidades del municipio, informó el Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano.

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer el campo potosino y respaldar la economía de las familias del sector rural, el Gobierno Municipal de San Luis Capital, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, llevó a cabo la entrega de 980 pacas de forraje mediante el programa “Pacas con Garantía”.

El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, informó que en el lapso de una semana se logró impactar de manera directa a 49 productoras y productores pecuarios, así como a sus familias, pertenecientes a las comunidades de Cerritos, Arroyos, Terrero y Jaralito, abarcando tanto la zona rural delegacional como la no delegacional.

El funcionario municipal destacó que el objetivo prioritario del Alcalde Enrique Galindo es brindar certeza y recursos directos a quienes se dedican a la ganadería y producción pecuaria en la Capital, asegurando el alimento para el ganado y protegiendo el patrimonio de las familias del campo.

Asimismo, Torrescano Medina anunció que el operativo de distribución del programa “Pacas con Garantía” no se detiene, por lo que en los siguientes días el personal de la Subdirección de Bienestar Rural de la Secretaría de Bienestar continuará con los recorridos de entrega en más comunidades rurales de todo el municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener un trabajo cercano y de resultados en la zona rural, asegurando un respaldo real e integral para que el desarrollo de San Luis Capital llegue a cada rincón del municipio.