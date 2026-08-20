GOBIERNO DE SOLEDAD REFUERZA ATENCIÓN A PLANTELES ESCOLARES EN LIMPIEZA Y VIGILANCIA PREVIO AL INICIO DE CLASES

– Estas acciones se realizan por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro, para mantener un gobierno cercano a las comunidades escolares y garantizar planteles dignos y seguros.

Para garantizar un regreso a clases seguro, ordenado y con condiciones óptimas para miles de estudiantes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene el despliegue de un plan operativo para atender el mantenimiento preventivo, rehabilitación de infraestructura y rondines de vigilancia, acciones a cargo de la Dirección de Educación y Acción Cívica, Guardia Civil Municipal y Servicios Municipales.

La titular de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja informó que, por instrucciones del Alcalde, se reciben y atienden peticiones escolares de educación básica y medio superior, para dar la bienvenida a las comunidades educativas este 31 de agosto al ciclo escolar 2026-2027.

Entre las peticiones, destacan labores de limpieza general, desbroce, poda, pintura y abastecimiento de agua potable mediante pipas, destaca que aunque en el nivel medio superior las actividades ya comenzaron, las instalaciones educativas nunca se quedaron solas durante el receso escolar, manteniendo una atención constante mediante cuadrillas de mantenimiento e insumos.

Durante la última semana del ciclo anterior se distribuyeron de 27 a 30 pipas de agua por semana, y aunque durante las vacaciones la demanda disminuyó de forma natural ante la ausencia de alumnos y alumnas, los servicios de apoyo a la infraestructura no se detuvieron y hoy se intensifican para el arranque de la educación básica, donde la exigencia operativa es mayor.

En materia de prevención y resguardo, resaltó la labor coordinada con la Guardia Civil Municipal, logrando un reporte de saldo blanco en la vigilancia de las escuelas en las distintas zonas del municipio. Asimismo, confirmó que ya está listo el operativo especial de tránsito y seguridad que la corporación brindará durante los horarios de entrada y salida de los alumnos.

Con este despliegue integral, Soledad de Graciano Sánchez demuestra con hechos que la transformación del municipio empieza desde las aulas, por ello e Gobierno Municipal refrenda su vocación de servicio resolutivo y de puertas abiertas, asegurando que cada niña, niño y joven soledense regrese a un entorno digno, protegido y a la altura del futuro que merecen.