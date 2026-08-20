Ayuntamiento de San Luis Potosí denunciará ante Fiscalía hackeo y filtración de información de servidores públicos

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos instruyó a la Sindicatura Municipal presentar esta denuncia, además de que informó que se evalúa el origen y alcance del ciberataque detectado en una base de datos de servidores públicos del año 2021 y 2022, mientras la Policía Cibernética y la Dirección de Innovación Tecnológica trabajan para determinar la afectación y contener el daño.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos ordenó a la Sindicatura Municipal, Víctor Hugo Salgado Delgadillo que presente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el hackeo y filtración de información personal de servidores públicos del Ayuntamiento.

El Alcalde explicó que actualmente se realiza una evaluación para determinar el origen del ataque y establecer si la información fue extraída de servidores municipales o de sistemas externos a la administración municipal, en los que también pudieran encontrarse alojados estos datos. En estas labores participan la Policía Cibernética de la SSPC Capitalina y la Dirección de Innovación Tecnológica, que evalúan el daño ocasionado y trabajan en las medidas necesarias para contener la afectación.

De manera paralela, el Ayuntamiento refuerza las medidas de seguridad para prevenir nuevos ataques y proteger la información bajo su responsabilidad. Enrique Galindo Ceballos señaló que en meses pasados se registraron diversos ciberataques que fueron repelidos, y reiteró que el Gobierno de la Capital dará seguimiento a la investigación.