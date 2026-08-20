SEDUVOP MANTIENE IMPULSO A LAS OBRAS EN LAS CUATRO REGIONES DE SAN LUIS POTOSÍ

* El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se reunió con el nuevo titular de Seduvop, Jorge Grimaldo Limón, para fortalecer la movilidad, conectividad y calidad de los espacios públicos en las cuatro regiones del Estado.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo una reunión de trabajo con el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Jorge Grimaldo Limón, para fortalecer la continuidad de las obras que llevan mejores calles, mayor conectividad y más oportunidades a las familias potosinas.

El secretario afirmó que durante el encuentro se refrendó el compromiso de mantener un ritmo constante de trabajo en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con proyectos que responden a las necesidades de las colonias, comunidades y municipios.

Grimaldo Limón, detalló sobre algunas de las obras que se desarrollan en la zona metropolitana como el Puente de la Familia, la Vía Alterna y se llevan acciones mediante el programa Enchúlame la Colonia; mientras que en la Huasteca hace apenas unos días arrancó la construcción del bulevar Zacatipán-Acceso al Fraccionamiento Loma Linda en Tamazunchale; en la region Media, en Cárdenas se construye de manera integral la avenida Miguel Barragán y en el Altiplano lleva un avance significativo el camino Salinas-Peñón Blanco.

Dijo que estás son sólo unas de las obras que impulsa el Gobierno del Estado que mantiene una visión de obra pública cercana a las familias, con proyectos que mejoran la movilidad y conectan a más comunidades, demostrando que en San Luis Potosí las obras siguen llegando a donde más se necesitan.