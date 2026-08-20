CON OPERATIVO “HUASTECA SEGURA” SE DETIENE A SEIS PERSONAS POR PROBABLE TRÁFICO DE HIDROCARBUROS

• La GCE aseguró 262 litros de gasolina y diésel, además de tres vehículos en Tamuín.

Derivado de las acciones de vigilancia e inteligencia y como parte del Operativo “Huasteca Segura”, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron en el municipio de Tamuín a seis personas, quienes fueron localizadas en posesión de 262 litros de hidrocarburos, entre gasolina y diésel, que no pudieron justificar el sitio de donde provenía el combustible o su traslado legal.

Durante la intervención fueron detenidos Uriel “N”, de 23 años; Cristian “N”, de 19; Manuel “N”, de 18; José “N”, de 27; Ernesto “N”, de 47, y Leonardo “N”, de 28 años, a quienes se les aseguraron 14 bidones con combustible y cuatro tambos, además de tres vehículos en los que presuntamente se trasladaban.

Al no acreditar la procedencia ni el traslado legal del combustible, las seis personas fueron aseguradas y, junto con los hidrocarburos y las unidades, puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene activo el Operativo “Huasteca Segura” mediante acciones de prevención, vigilancia e inteligencia en los municipios de esta región, en coordinación con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, con el propósito de inhibir actividades ilícitas y fortalecer las condiciones de seguridad para las familias potosinas.