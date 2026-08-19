PLAN DE BACHEO PERMANENTE DE SOLEDAD REHABILITA LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN COL. SAN ANTONIO

– El Área Operativa rehabilitó 305 metros cuadrados de rodamiento en el cruce de Lázaro Cárdenas y Tenochtitlán, reparó una rejilla pluvial y extendió los trabajos a la colonia San Rafael.

Con una intervención prioritaria en la colonia San Antonio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez a través de su Área Operativa, brindó respuesta puntual a las solicitudes de la población mediante la rehabilitación de la infraestructura vial en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Tenochtitlán, acciones que forman parte del programa integral de mantenimiento vial que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, orientado a garantizar servicios públicos eficientes y mejorar las condiciones de tránsito en colonias y comunidades de la demarcación.

El titular del Área Operativa, Eduardo Salas Rodríguez, explicó que los trabajos en dicho sector se atendieron al ser una urgencia de la ciudadanía ya que dicha vialidad estaba severamente deteriorada, por lo que requirieron de un procedimiento técnico completo, iniciando con el saneamiento profundo de la zona afectada y la posterior estabilización del terreno con base hidráulica, donde en esta superficie de 305 metros cuadrados, el personal aplicó un total de 9 metros cúbicos de asfalto, logrando restituir por completo la transitabilidad del cruce.

Asimismo, el funcionario municipal informó que como parte de las acciones complementarias en la calle Tenochtitlán, la cuadrilla llevó a cabo la reparación de una rejilla para prevenir riesgos y asegurar el correcto drenaje en la zona. Además puntualizó que el personal del área se desplegó de forma simultánea en calles de la colonia San Rafael, otro de los sectores requeridos por los vecinos, donde se ejecutaron maniobras de bacheo para optimizar la movilidad local.

Mediante la atención constante a las arterias principales y secundarias del municipio, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez consolida una gestión pública cercana, enfocada en la seguridad vial, la protección del patrimonio y el bienestar integral de las familias soledenses.