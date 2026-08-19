DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD ENTREGA APOYOS TÉCNICOS FUNCIONALES A CASI 200 USUARIOS

– Este programa fortalece la economía familiar y la autonomía de personas con alguna discapacidad, como parte de las políticas de asistencia social a grupos vulnerables.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), llevó a cabo una nueva jornada de entrega mensual de apoyos técnicos funcionales a 190 usuarios y usuarias del organismo, reafirmando el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener una política pública sensible y cercana a las necesidades de la población.

En las instalaciones del DIF Municipal, la entrega consistió en becas en efectivo para el transporte y la distribución de paquetes de pañales grandes para adultos mayores y personas con discapacidad, apoyos que fortalecen la mejora en la calidad de vida y respaldan a quienes menos tienen.

De manera complementaria, las y los beneficiarios formaron parte de un taller práctico diseñado para brindarles información útil y aclarar dudas sobre tratamientos de rehabilitación que reciben usuarios de las Unidades Básicas de Rehabilitación.

El evento fue presidido por María del Pilar Cardona Reyna, presidenta del Sistema Municipal DIF, quien resaltó la constancia de este esquema asistencial que se efectúa mes con mes para respaldar de manera directa a la economía familiar.

“Estamos entregando los beneficios que tenemos para las personas que acuden a pedirnos apoyo; no he sabido que en otros municipios se otorguen este tipo de esquemas, pero nosotros mes con mes brindamos becas, insumos y capacitación especializada”, puntualizó.

Con estas acciones permanentes, el Sistema Municipal DIF reitera la invitación a la ciudadanía que requiera algún tipo de asistencia social a acudir a sus instalaciones ubicadas en Huerta del Nogal #231 fraccionamiento San Gerardo, para recibir orientación y gestionar su solicitud, consolidando un gobierno de proximidad enfocado en brindar bienestar a las familias soledenses en situación de vulnerabilidad.