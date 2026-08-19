Comités de Seguridad e Inteligencia Ciudadana, un acierto para San Luis Capital: Edgardo Jasso Puente

*El Regidor destacó que esta estrategia fortalece la prevención, la participación social y la coordinación entre ciudadanía y autoridades; la red pasó de 432 comités en 2024 a 850 actualmente, un crecimiento del 97 por ciento.

El Regidor capitalino Edgardo Jasso Puente destacó que la consolidación de los Comités de Seguridad e Inteligencia Ciudadana representa un acierto para San Luis Capital, al fortalecer la prevención, la participación social y la coordinación permanente entre la ciudadanía y las autoridades municipales.

Este lunes acudió al encuentro con Comités de Seguridad e Inteligencia Ciudadana, espacio en el que se presentaron los avances y resultados alcanzados mediante esta estrategia de proximidad y organización ciudadana.

Durante el encuentro se informó que la red pasó de 432 comités en 2024 a 698 durante 2025, mientras que actualmente suma 850 comités, lo que representa un crecimiento del 97 por ciento en un periodo de dos años.

Edgardo Jasso resaltó que estas cifras son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y las y los ciudadanos que participan activamente en sus colonias y comunidades, contribuyendo a fortalecer las acciones de prevención y seguridad, estrategia que debe prevalecer, puntualizó.

“Los Comités de Seguridad e Inteligencia Ciudadana son un claro ejemplo de que cuando sociedad y gobierno trabajan de manera coordinada se pueden obtener resultados importantes. Hoy existe una red más sólida, organizada y cercana a las necesidades de la población”, señaló el Regidor.

Asimismo, destacó la importante participación de las mujeres dentro de esta estrategia, ya que representan el 69 por ciento de quienes integran los comités.

Jasso Puente reconoció los avances obtenidos en materia de seguridad y subrayó que la consolidación de los 850 comités permite fortalecer la comunicación directa con la ciudadanía, detectar oportunamente las necesidades de cada sector y mantener acciones preventivas en beneficio de las familias potosinas.

Finalmente, el Regidor reiteró su compromiso de continuar respaldando las estrategias que fomenten la participación ciudadana y permitan construir una Capital más segura, organizada y cercana a su gente.