En La Pila, cuadrillas municipales redoblan rescate de espacios y la creación de áreas seguras

En el Eje 140 se lleva el barrido manual, desbroce de maleza y poda de arbustos y árboles en el tramo de Avenida CFE a Carretera 57

También se procede a la reparación de lámparas en diferentes puntos de la demarcación

En atención a distintas solicitudes ciudadanas, el Gobierno de San Luis Capital de la mano con la autoridad de La Pila lleva a cabo diversas intervenciones para mejorar espacios públicos, así como para crear áreas seguras para la población de esta zona del Municipio.

La responsable de esta demarcación, Alexandra Daniela Cid González resaltó de entre los trabajos, el seguimiento que se da en cuanto a limpieza y mantenimiento en el Eje 140, con barrido manual, desbroce de maleza y poda de arbustos y árboles en el tramo de Avenida CFE a la Carretera 57, así como en diferentes puntos de este sector.

“De esta forma, seguimos atendiendo y mejorando nuestros espacios para contar con una delegación más limpia y ordenada. No obstante, solicitamos a la población que coadyuve en el mantenimiento de las áreas ya intervenidas por cuadrillas municipales”, añadió.

También mencionó la reparación y mantenimiento de lámparas en diferentes puntos de la demarcación, con el único propósito de atender de manera ordenada las peticiones expresadas por la ciudadanía.

Para finalizar, Cid González añadió que a la par de dar respuesta a las necesidades más apremiantes de quienes viven en La Pila, “brindamos y garantizamos servicios públicos que contribuyen a una mejor calidad de vida para todas y todos en esta zona de San Luis Capital”.